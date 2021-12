Boteca di Vino in Stuttgart schließt wegen Corona Gastronom Sebastian Werning: „Es ist nicht mehr zu ertragen“

Nach zwei Jahren im Krisenmodus zieht Sebastian Werning einen Schlussstrich: Am 31. Januar schließt er sein Restaurant Boteca di Vino in Stuttgart-Botnang. Bei ihm kommen gerade alle in der Gastronomie herrschenden Probleme zusammen.