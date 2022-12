Polizeieinsatz in Leinfelden-Echterdingen Unbekannter tritt Elfjährigen in Linienbus

Ein Mann tritt und schlägt am Montagnachmittag in Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Elfjährigen in einem Linienbus. Der Junge stürzt anschließend aus dem Bus und wird in einer Klinik ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen.