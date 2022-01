1 Die Polizei fand das Mordopfer in der Wohnung des 38-Jährigen (Symbolbild). Foto: imago images/ZUMA Wire/Laurent Coust via www.imago-images.de

In Südfrankreich ist ein Mann mit dem Kopf und dem Penis seines Mordopfers auf die Polizeiwache gekommen. Den geköpften und verstümmelten Toten fanden die Fahnder später in der Wohnung des 38-Jährigen.















Link kopiert

Fréjus - Ein Mann ist in Südfrankreich mit dem Kopf und dem Geschlechtsteil eines Mordopfers auf einer Polizeiwache vorstellig geworden. Der 38-Jährige sei am Freitag im Côte d’Azur-Ort Fréjus mit einer Tasche auf die Polizeistation gekommen und habe erklärt, dass er jemanden getötet hat, berichtete die Regionalzeitung „Var-Matin“ unter Verweis auf eine Mitteilung der Gendarmerie. In der Tasche fanden die Beamten den abgetrennten Kopf und Penis. Der Mann gab auch die Identität seines Opfers an. Den geköpften und verstümmelten Toten fanden die Fahnder später in der Wohnung des 38-Jährigen.

Mann kommt in Untersuchungshaft

Der Mann kam in Untersuchungshaft und soll psychiatrisch untersucht werden. Er war der Polizei bisher nur wegen kleinerer Delikte bekannt. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Auch in welcher Beziehung der Täter zu seinem Opfer stand, wurde noch nicht bekannt.