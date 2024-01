Kriminalität in Filderstadt: Autodiebe gehen auf Tour

1 Autodiebe waren auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Plattenhardt am Werk. Foto: dpa/Axel Heimken

Autodiebe haben in Filderstadt ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch um 17.30 Uhr bis Donnerstag um 11.50 Uhr das Eingangstor auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Heinrich-Hertz-Straße im Stadtteil Plattenhardt aufgebrochen. Die Täter sollen einen Bürocontainer gewaltsam geöffnet und sechs Autoschlüssel gestohlen haben. An diesen Fahrzeugen brachten sie wohl geklaute Kennzeichen von Autos aus der Umgebung an und fuhren dann davon.

Einem Zeugen fiel am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe auf dem Parkplatz der Therme in Böblingen auf. Er alarmierte die Polizei. Eine Überprüfung des Cabrios und weiterer vier danebenstehender Fahrzeuge ergab, dass es sich um die in Plattenhardt gestohlenen Autos handelte. Von dem sechsten Pkw, einem grauen VW Touran, an dem das vermutlich ebenfalls entwendete Kennzeichen ES-AK 421 angebracht sein dürfte, fehlt bislang jede Spur. Die sechs Fahrzeuge haben laut dem Händler einen Zeitwert von insgesamt 36 500 Euro.

Die Polizei in Filderstadt nimmt unter Telefon 07 11 / 7 09 13 Hinweise und Angaben zum Verbleib des fehlenden VW Touran entgegen.