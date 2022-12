1 Durch eine Glastür gelangte der Unbekannte in eines der Häuser. Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein Unbekannter bricht am späten Mittwochnachmittag in zwei Einfamilienhäuser im Esslinger Stadtteil Rüdern ein – die Polizei ermittelt.















Link kopiert

In zwei Einfamilienhäuser in Rüdern ist im Lauf des Mittwochnachmittags eingebrochen worden.

Zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr gelangte ein bislang Unbekannter nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei über ein vermutlich gekipptes Fenster ins Innere eines Wohnhauses im Eglisweg. In einem weiteren Haus in der Straße Hinterer Holzweg beschädigte er zudem eine Glastür, um in das Gebäude zu gelangen. In beiden Häusern suchte der Einbrecher im Anschluss nach Wertgegenständen. Offenbar wurde er nach ersten Erkenntnissen nicht fündig.

Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.