Kriminalität in Esslingen

1 Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Dieb hebelt Mittwochabend das Fenster eines Wohnhauses in Esslingen auf – er stiehlt Schmuck und Bargeld.















In ein Wohnhaus in der Oberesslinger Straße ist am Mittwoch von einem eingebrochen worden.

In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr hebelte der Täter laut Polizeiangaben ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchte im Anschluss die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld und Schmuck. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.