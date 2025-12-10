1 Unbekannte haben einen Mann in Esslingen mit einem Stock verletzt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei ermittelt nach einem Übergriff in Esslingen. Ein Mann wurde bei einem Streit mit einem Stock ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt.











Ein Mann ist am späten Dienstagabend in der Weilstraße in Esslingen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte den 53-Jährigen mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand ins Gesicht geschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das Opfer gemeinsam mit einem 38-Jährigen kurz vor 22.30 Uhr im Bereich eines Einkaufscenters auf. Dort fuhr ein Pkw heran, aus dem drei bislang unbekannte Personen ausstiegen. Es entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Während dem Streit schlug ein Gruppenmitglied dem 53-Jährigen mit dem Gegenstand ins Gesicht.

Esslingen: Angreifer konnten fliehen

Die drei Angreifer flohen umgehend nach der Tat mit ihrem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Das Opfer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.