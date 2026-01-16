Kriminalität im Raum Leonberg: Einbrecher steigen in Häuser und Autohandel ein

1 Zweimal knackten Einbrecher in den vergangenen Tagen Terrassentüren in Leonberg. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Unbekannte erbeuten Schmuck und teure Reifen. Gleich zweimal wurden dafür Terrassentüren aufgehebelt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.











Mit gleich zwei Hauseinbrüchen in Leonberg hat es die Polizei zu tun. Am helllichten Tag ist ein Unbekannter in ein Haus im Steinbockweg im Haldengebiet eingestiegen. Er knackte am Mittwoch, 14. Januar, zwischen 9.40 und 19 Uhr die Terrassentür, durchsuchte das Haus und dürfte auf Schmuck in geringerem Wert gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Den verursachten Schaden beziffert die Polizei mit mehreren Hundert Euro.

Ebenfalls durch eine Terrassentür stieg ein Täter in ein Wohnhaus im Rübezahlweg ein, einem Fußweg längs der alten Autobahntrasse. Der Einbrecher durchsuchte das Haus. Ob er fündig wurde, steht noch nicht fest. Der Einbruch muss sich zwischen Samstag, 10. Januar, 11 Uhr, und Sonntag, 11. Januar, 9.15 Uhr, zugetragen haben. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de.

Zwei Lastwagenräder für 4700 Euro wurden abmontiert

Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Lingwiesenstraße in Korntal-Münchingen machten sich Unbekannte zwischen Dienstag, 13. Januar, 19.40 Uhr, und Mittwoch, 14. Januar, 1.45 Uhr, zu schaffen. Dort demontierten sie die beiden Vorderräder eines Lkw und nahmen sie mit. Der Wert der Kompletträder dürfte bei knapp 4700 Euro liegen. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt unter Telefon 0 71 56 / 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de Hinweise dazu entgegen.