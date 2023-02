1 Früher rief der Enkel in Not an, heute schreibt der Sohn mit Geldproblemen eine SMS – Betrüger versuchen mit unterschiedlichen Maschen, ihre Opfer auszunehmen. Foto: dpa//Zacharie Scheurer

Die Fallzahlen sind auch im Kreis Esslingen hoch: Kriminelle versuchen immer wieder, ihre Opfer mit perfiden Maschen um ihr Geld zu bringen. Banken sensibilisieren ihre Mitarbeiter. Doch die Kunden reagieren mitunter ungehalten auf Nachfragen.















„Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Kannst du mir bitte an diese Nummer eine Whatsapp-Nachricht schicken?“ Vor wenigen Wochen erhielt Monika Reif diese Nachricht per SMS. Die 55-Jährige machte sich sofort Sorgen um ihren Sohn. Der 18-Jährige war zu dem Zeitpunkt auf einer Skifreizeit. „Wie Jungs so sind, hatte er sich seit ein paar Tagen nicht gemeldet“, erinnert sich Reif. Sie schrieb sofort eine Nachricht an die angegebene Nummer. Doch schnell kamen ihr Zweifel: Könnte es sich um einen Betrugsversuch handeln?