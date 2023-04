Unbekannter bricht in Nürtinger Firma ein

1 Über ein Fenster gelangte der Täter in das Firmengebäude. Foto: Silvia Marks/dpa

Ein Dieb bricht in der Nacht zum Sonntag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Fenster eines Firmengebäudes auf. Er durchwühlt die Büroräume und stiehlt Bargeld.















Eine Firma in der Straße Großer Forst in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist laut Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden.

Über ein Fenster gelangte der Täter gewaltsam ins Innere, wo er Bürotüren aufhebelte und Räume durchsuchte. Der bislang Unbekannte konnte mit einem geringen Bargeldbetrag flüchten. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.