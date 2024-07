Kriminalität im Kreis Esslingen: Polizei sucht Räuber nach Überfall in Kirchheim

1 Die Polizei fahndet nach Straßenräubern. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Erst in ein Gespräch verwickelt, dann ausgeraubt. Mitten in der Nacht musste ein 24-Jähriger sein Bargeld rausrücken. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.











Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen fahndet nach Straßenräubern und sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am frühen Dienstagmorgen auf einer Fußgängerbrücke in der Kirchheimer Straße Badwiesen ereignete. Gegen 2.30 Uhr soll das Opfer, ein 24 Jahre alter Mann, von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt worden sein. Plötzlich wurde er von zwei weiteren Personen mit einem Messer bedroht und unter Schlägen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem die Täter das Bargeld hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Badwiesen. Von den Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass einer etwa 1,75 Meter groß war, lockige Haare hatte, die an den Seiten abrasiert waren, und eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt getragen haben soll. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00.