Die Polizei findet in den Wohnungen der Tatverdächtigen größere Mengen Drogen.

Eine sechsköpfige Dealerbande aus dem Kreis Esslingen soll mit Drogen gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt seit Ende vergangenen Jahres. Nun sitzen drei Tatverdächtige in Haft.















Einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Esslingen ist es gelungen, in den vergangenen Wochen eine Gruppe von Drogendealern im Landkreis Esslingen auszuheben. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Mittlerweile befinden sich drei der insgesamt sechs beschuldigten Personen in Haft.

Seit Ende vergangenen Jahres sei die Polizei den Tatverdächtigen – drei Männer und drei Frauen – auf der Spur gewesen. Nachdem sich durch umfangreiche Ermittlungen der Verdacht erhärtet habe, dass die Gruppe an der Beschaffung und dem Handel mit Drogen in nicht geringer Menge beteiligt war, seien vier Wohnungen in Gemeinden im Kreis Esslingen durchsucht worden. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler laut Polizei mehr als 800 Gramm Marihuana, etwa 200 Gramm Kokain, mehr als 100 Ecstasy-Tabletten sowie etwas Heroin. Ebenso seien von den Polizeibeamten mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt worden.

Die drei Männer, alle im Alter von 30 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und nach Angaben der Polizei am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden anschließend in mehrere Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Frauen im Alter von 26, 32 und 42 Jahren, die ebenfalls in die Straftaten involviert gewesen sein sollen, befinden sich bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freiem Fuß. Weil die Tatbeteiligung bei den Männern schwerwiegender gewesen sein soll als bei den drei Frauen, wurden die Haftbefehle bei den drei 30-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen.