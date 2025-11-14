Kriminalität im Kreis Esslingen: Gewerbsmäßiger Diebstahl – polizeibekannter Mann verhaftet

1 Seit Donnerstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Foto: dpa

Aus einem Selbstbedienungsladen in Notzingen (Kreis Esslingen) soll ein polizeibekannter 28-Jähriger Waren für den Weiterverkauf gestohlen haben.











Link kopiert

In einem Selbstbedienungsladen in Notzingen soll ein 28-jähriger Mann Waren für den Weiterverkauf gestohlen haben – im Wert von etwa 1500 Euro.

Die Polizei teilt mit, dass sie den „einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann“ am Mittwoch festgenommen hat. Der Tatverdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge verschaffte sich der 28-Jährige am Samstag, 8. November, am Montag, 10. November, sowie am Dienstag, 11. November, jeweils Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort soll er diverse Waren gestohlen haben wie Kosmetikprodukte, Hygieneartikel und Lebensmittel in einem Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Artikel soll er später an Dritte weiterverkauft haben.

Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen sei es dem Polizeiposten Wernau rasch gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren.

Nürtinger Richter ordnet Untersuchungshaft an

Als sich dieser am Mittwoch zufällig in unmittelbarer Nähe des Ladens befunden habe, informierte laut Polizei der Geschäftsführer die Beamten. Diese konnten ihn festnehmen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Nürtingen ordnete an, den 28-Jährigen in Untersuchungshaft zu bringen.