1 Ein 31-Jähriger wurde in einem Supermarkt festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Im Kreis Esslingen ereignen sich im Laufe des Montags mehrere Einbrüche. Ein Einbrecher, der in einem Supermarkt von der Polizei erwischt wird, hat dort wohl gegessen.















Die Polizei hat mehrere Einbrüche im Kreis Esslingen gemeldet, die sich alle im Laufe des Montags ereigneten.

Einbrüche in Esslingen

In zwei Wohnhäuser in Rüdern ist im Laufe des Montags eingebrochen worden.

Zwischen sieben Uhr und 20.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Kellerfenster und eine Balkontür Zutritt in die Häuser in der Straße Hinterer Holzweg. Im Inneren durchsuchte er Räume und Inventar. Aus einem Haus stahl er Bargeld. Ob in dem anderen Gebäude auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Oberesslingen hat gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

In Supermarkt eingebrochen

Gegen einen 31-Jährigen, der am Montagabend in einen Supermarkt in der Schelztorstraße eingestiegen ist, ermittelt das Polizeirevier Esslingen. Gegen

23.40 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann mit einem Poller eine Scheibe einschlug und das Geschäft betrat. Die alarmierte Polizei traf den Mann im Supermarkt an und nahm ihn fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er Nahrungsmittel konsumiert. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

In Wernau durchs Fenster eingestiegen

Ein Wohnhaus in der Finkenstraße ist am Montagnachmittag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr gelangte der Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Wernau ermittelt.

Einbrecher in Owen

In ein Wohnhaus im Römerweg ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und suchte darin nach Wertsachen. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.