Großer Polizeieinsatz in Halle - Mehrere Menschen verletzt

1 Autos mit zerstörten Scheiben. Foto: Tobias Junghannß/dpa-Zentralbild/dpa

Autos mit Einschusslöchern und mehrere Verletzte - in Halle gab es einen Großeinsatz der Polizei. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz.















Halle - In Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Halle. Zu Medienberichten, wonach es eine Schießerei gegeben haben könnte, gab er keine Auskunft.

Am Einsatzort waren am Dienstagmorgen mehrere Autos mit Einschusslöchern zu sehen. Die Polizei war weiter vor Ort, ein Hubschrauber flog über dem Einsatzgebiet. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte online zuerst über den Polizeieinsatz in Halle Neustadt berichtet.