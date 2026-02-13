Kriminalität: Gendarm am Pariser Triumphbogen angegriffen - Terrorverdacht

1 Am Triumphbogen wurde ein Gendarm angegriffen. (Archivbild) Foto: Jaroslav Nov·k/TASR/dpa

Mitten in Paris wird ein Gendarm angegriffen. Der Angreifer hat ein Messer dabei. Was ist über die Hintergründe bekannt?











Paris - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris angegriffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm dazu Ermittlungen, wie die Behörde mitteilte. Wie es von der Gendarmerie hieß, wurde der Angreifer angeschossen. Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Abend konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst nichts sagen.

Der Sender BFMTV berichtete unter Verweis auf Kreise, dass der Gendarm nicht verletzt wurde. Der Zeitung "Le Parisien" zufolge befindet sich der Angreifer in Lebensgefahr.