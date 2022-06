Kriminalität Messerattacke in Hamm: 30-Jährige stirbt nach "Amoktat"

Einen Tag nach dem Messerangriff an der Hochschule Hamm stirbt eine Frau an den Verletzungen. Die 30-Jährige ist ein Zufallsopfer. Der mutmaßliche Täter wird in eine Klinik eingewiesen.