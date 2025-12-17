Kriminalität: Fenster aufgebrochen – Zwei Einbrüche in Esslingen

1 In eine Wohnung in der Esslinger Hohenstaufenstraße gelangten die Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster. Foto: imago/YAY Images

In den vergangenen Tagen wurde in Esslingen zweimal eingebrochen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Das ist bislang bekannt.











In Esslingen ist in den vergangenen Tagen in zwei Wohnungen eingebrochen worden. Die Polizei teilt mit, dass es sich um Wohnhaus in der Kennenburger Straße sowie eine Wohnung in der Hohenstaufenstraße handelt.

Noch sei unklar, wie sich der oder die Kriminellen Zugang zum Wohnhaus in der Kennenburger Straße verschafft haben. Der Einbruch fand im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, statt. Auf allen Stockwerken seien die Schränke durchwühlt worden.

In die Wohnung in der Hohenstaufenstraße gelangte ein Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters am Dienstag, zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr. Ob die Täter etwas entwendeten, steht laut Polizei in beiden Fällen noch nicht fest. Die Esslinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang der Taten geprüft.

Zwei Einbrecher im Kreis Esslingen verhaftet

In der vergangenen Woche gelang der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer spezialisierten Ermittlungsgruppe ein bedeutender Schlag gegen die Einbruchskriminalität im Kreis Esslingen. Zwei Verdächtige im Alter von 41 und 59 Jahren wurden festgenommen. Den Tatverdächtigen werden seit dem 29. November mehrere Einbrüche in Esslingen-Rüdern, Wiflingshausen, Aichwald-Schanbach, Aichschieß, Notzingen, Denkendorf und Neuhausen auf den Fildern zur Last gelegt. Sie sitzen derzeit in Untersuchungshaft.