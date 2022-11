Erneut Einbrüche in Esslingen

In drei Esslinger Wohnungen wurde im Laufe des Donnerstags eingebrochen. Seit vergangenem Freitag gab es in Esslingen insgesamt sieben Einbrüche.















Drei Esslinger Wohnungen sind laut Polizeiangaben am Donnerstag von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht worden.

In der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr hätten die Unbekannten die Scheibe einer Terrassentür eines Reihenhauses in der Geschwister-Scholl-Straße in St. Bernhardt eingeworfen. Zuvor hatten sie wohl vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten die Einbrecher offenbar sämtliche Räume nach Wertsachen. Nach Erkenntnissen der Ermittler erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Vier weitere Einbrüche in kurzer Zeit

Bei einem sich in der Nähe befindlichen Wohnhaus seien die Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere gelangt. Beim Durchwühlen des Mobiliars fanden sie ersten Ermittlungen nach Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Zwischen 14.45 Uhr und 18.15 Uhr hätten ebenfalls unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Schlesierstraße in Hohenkreuz aufgehebelt.

Mit Bargeld, einem Kleidungsstück sowie einer Tasche seien sie geflüchtet. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen.

Ähnliche Einbrüche ereigneten sich in den vergangenen sieben Tagen in den Stadtteilen: Hohenkreuz, Pliensauvorstadt, Rüdern und Zollberg.