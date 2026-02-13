Kriminalität: Babys eingefroren - Mutter in Frankreich in U-Haft

1 In einem französischen Dorf wurden zwei eingefrorene Babys in einer Tiefkühltruhe entdeckt. (Symbolbild) Foto: Rachel Boßmeyer/dpa

Ein schrecklicher Fund in einem französischen Dorf: zwei Säuglingsleichen in einer Tiefkühltruhe. Die Mutter steht unter Tötungsverdacht. Sie äußert sich gegenüber Behörden.











Aillevillers-et-Lyaumont - Nach dem Fund von zwei toten Neugeborenen in einem Gefrierschrank in einer kleinen französischen Gemeinde ist deren Mutter in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Tötung von Minderjährigen eingeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden eingefrorenen Babys waren am Dienstag in dem Haus der Frau in Aillevillers-et-Lyaumont, das zwischen Straßburg und Dijon liegt, gefunden worden.

Die 50-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft eingeräumt, die Kinder zu Hause zur Welt gebracht zu haben. Sie wurde demnach zuvor bei Paris festgenommen. Die Frau habe die Schwangerschaften verborgen. Demnach erklärte sie, die Babys "unmittelbar nach der Geburt eingewickelt" und in den Gefrierschrank im Hauswirtschaftsraum gelegt zu haben, den sie allein genutzt habe.

Die Mutter, die französischen Medienberichten nach neun weitere Kinder hat, gab einen Zeitraum zwischen 2011 - dem Geburtsjahr ihres vorherigen Kindes - und 2018 an. Ein Familienmitglied entdeckte die Leichen, nachdem die Frau das Haus im Dezember verlassen hatte. Wann genau die Säuglinge eingefroren wurden, blieb zunächst unklar. Die Frau sei bislang nicht vorbestraft, hieß es. Es wurde eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todeszeitpunkte und Umstände angesetzt.