Kriminalität auf den Fildern: Häufen sich derzeit Einbrüche auf den Fildern?

Wer die Meldungen der vergangenen Tage verfolgt in Sachen Wohnungseinbrüche, dem wird aufgefallen sein, dass einige mehr vermeldet werden im Gebiet von Leinfelden-Echterdingen, weniger dagegen aus Filderstadt. Aber ist das nun eher gefühlt so oder lässt sich das auch klar an Zahlen belegen?

Wenn dies jemand exakt wissen muss, dann ist es das zuständige Polizeirevier Reutlingen. Doch die beteiligt sich nicht an solchen Spekulationen: „Mag sein, dass man heute feststellen kann, dass zuletzt mehr Einbrüche in der einen Stadt stattgefunden haben als in der anderen. Aber das kann in der nächsten Woche genau andersrum aussehen“, so der Sprecher Martin Raff. Die Frage, ob es im Vergleich zum Vorjahr auf den Fildern in diesem Jahr gehäuft zu Einbrüchen gekommen ist, lässt sich noch nicht konkret beantworten: Die dunkle Jahreszeit ist schlicht noch nicht zu Ende, in der sich die Einbrüche häufen.

Einbrecher im Kreis Esslingen verhaftet

So gibt die Polizei auf derartige Zahlenvergleiche eine pragmatische Antwort: „Das sind Fragen, die wir dann beantworten können, wenn wir die Täter gefasst haben“, so Raff: „Dann bekommen wir diese Informationen. Manche Einbrecher sind überörtlich organisiert, andere konzentrieren sich auf ganz bestimmte Gebiete“.

Am Dienstagabend hatten die Beamten Erfolg: Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden im Kreis Esslingen festgenommen. Den Tatverdächtigen werden seit Ende November mehrere Einbrüche in Esslingen-Rüdern, Wiflingshausen, Aichwald-Schanbach, Aichschieß, Notzingen, Denkendorf und Neuhausen auf den Fildern zur Last gelegt.

Laut Raff wurde dies möglich durch „personal- und zeitintensive Ermittlungen, Kameraaufnahmen an Wohngebäuden sowie eine akribische Spurensicherung und -auswertung“. Der Polizeisprecher teilt weiter mit: „Da ist der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer auf die Bekämpfung derartiger Delikte spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Esslingen ein bedeutender Schlag gegen die Einbruchskriminalität gelungen.“ Die beiden Tatverdächtigen seien in Untersuchungshaft.

Aber auch grundsätzlich hat die Polizei Tipps, wie man seine Wohnung gegen Einbrüche besser absichern kann. Beispielsweise rät die Polizei, die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen zu halten. Die Wohnungstüren sollte man immer zweimal abschließen. Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. Beim Verlassen der Wohnung solle man keine Fenster gekippt lassen, da Einbrecher diese sonst schnell öffnen können. Wachsamkeit unter Nachbarn sei ebenfalls ratsam.

Wer sich eingehender Informieren möchte, kann sich an die polizeiliche Beratungsstelle in Bernhausen wenden. Dort können auch Termine für eine individuelle Beratung vereinbart werden. Ein Fachberater entwickelt vor Ort kostenlos eine maßgeschneiderte Lösung.