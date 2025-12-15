Kriminalität: Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

1 In Magdeburg wurde ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein 21-Jähriger ist in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäußert haben. Details zu den Hintergründen gibt es zunächst nicht.











Magdeburg - Nach der Äußerung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die "Volksstimme".

Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äußerungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam.