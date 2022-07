Nürnberg Autofahrer soll bei illegalem Rennen Fußgänger totgefahren haben

In Nürnberg soll ein 31 Jahre alter Mann Opfer eines verbotenen Autorennens in der Innenstadt geworden sein. Der Fußgänger wurde auf dem Gehweg von einem 23-Jährigen totgefahren. Der Autofahrer sitzt nun in Haft.