Kriminalität: 23-Jähriger schläft bei Einbruch ein

Erst durchwühlt er das Schlafzimmer, dann legt er sich ins Bett. Ein Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Die kennt den Täter bereits.











Paderborn - Müder Einbrecher: In Paderborn hat die Polizei einen 23-Jährigen geschnappt, der in ein Haus eingebrochen ist und sich zum Schlafen in ein Bett gelegt hat. Zuvor hatte er das Schlafzimmer durchwühlt. Ein Zeuge hatte verdächtige Geräusche in der Erdgeschosswohnung gemeldet und die Polizei gerufen. Zugang hatte sich der 23-Jährige durch ein eingeschlagenes Fenster verschafft.

Bei dem polizeibekannten Mann fanden die Beamten Diebesgut. Er hatte laut Polizei bereits am Tag zuvor einen Taschendiebstahl begangen und wurde nun vorläufig festgenommen.