Auto stürzt in Neckar – Dreharbeiten in Plochingen für die „Bestatterin“

1 Leichen werden aus dem Neckar geborgen – zum Glück nur eine Filmszene. Foto: Roberto Bulgrin

Brückensperrung, ein demoliertes Auto im Neckar und ein fiktiver Großeinsatz für die Rettungskräfte: In Plochingen wurde am Dienstag die Einstiegsszene für die dritte Folge der ARD-Krimireihe „Die Bestatterin“ gedreht.















Drei junge Männer verunglücken auf der Fahrt zu einem Junggesellenabschied. Sie durchbrechen mit ihrem Sportwagen das Brückengeländer und stürzen in den Fluss. Ein schrecklicher Unfall – der zum Glück nicht im echten Leben passiert ist. Er gehört zum Plot der ARD-Krimi-Reihe „Die Bestatterin“. Im Mittelpunkt steht Lisa Taubenheim, gespielt von Schauspielerin Anna Fischer, die das Bestattungsunternehmen der Familie weiterführt. Immer wieder stößt sie in ihrem Job auf Auffälligkeiten und ermittelt dann in bester Miss-Marple-Manier auf eigene Faust. Später tut sie sich mit dem Kripo-Kommissar Zellinger zusammen, den Christoph Letkowski verkörpert. Das ist auch in der dritten Fortsetzung nicht anders, für die am Dienstag in Plochingen beim Fischerheim gedreht wurde.