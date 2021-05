Magdalene Gsell, Eberhard Figel und Emma Fröschle haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. In der Bartholomäuskirche in Kemnat schilderten sie ihre Erinnerungen, die live übertragen wurden.

Ostfildern - Auch mit einem Jahr Verspätung hat das jüngste Thema des „Kemnater Forums“ nichts an Bedeutung eingebüßt. Dem Plan, „75 Jahre Kriegsende in Kemnat und Ostfildern“ zu gedenken, machte Corona 2020 noch einen Strich durch die Rechnung. In einem zweiten Anlauf lud nun Pfarrer Thomas Ebinger zum „Abend mit Zeitzeugen gegen das Vergessen“ in die Bartholomäuskirche nach Kemnat ein. Und da immer noch kein Publikum erlaubt war, wurde die Veranstaltung live übertragen – und 100 Personen schauten zu.