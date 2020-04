11 Die amerikanische Armee, die am 22. April 1945 Esslingen befreit hatte, paradiert durch Esslingen. Foto: Sammlung Werner Mey

Am 22. April 1945 wird Esslingen von den Amerikanern befreit. In den frühen Morgenstunden ist die Stadt kampflos an die von Wäldenbronn herannahende US-Armee übergeben worden.

Esslingen - Unser Obstgarten ein einziger Blütenstrauß“, notiert der Esslinger Oberstudienrat Fritz Berger am 19. April 1945 in seinem Tagebuch. Doch das idyllische Bild trügt: „Die Front vom Neckar her seit einiger Zeit unverändert, nur gelegentlich stärkerer Kanonendonner . . . Fliegeralarm ziemlich den ganzen Tag“, hält er in seinen Aufzeichnungen fest, die 1960 in der Eßlinger Zeitung veröffentlicht werden.