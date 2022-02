1 Straßenkämpfe prägen das Leben junger Menschen in „Kriegerin“ Foto: Tobias Metz

Sexismus und Gewalt deckt der Film „Kriegerin“ von David Wnendt auf. Jenke Nordalm setzt die Bühnenfassung an der Jungen WLB Esslingen in Szene.















Esslingen - Immer mehr junge Menschen driften in die rechtsradikale Szene ab. Diese Entwicklung hat der Filmemacher David Wnendt 2011 in dem Film „Kriegerin“ reflektiert. Klug analysiert er da, wie junge Menschen in den Sog menschenfeindlicher Gruppen geraten. Jenke Nordalm setzt die Bühnenfassung von Tina Müller an der Württembergischen Landesbühne Esslingen in Szene. Die Produktion der Jungen WLB hat am Samstag, 12. Februar, Premiere.