7 Das schöne Wetter und die ersten Blüten locken viele Menschen ins Freie. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Es ist Krieg, und auch die Coronapandemie ist noch allerorten spürbar. Gleichzeitig wird es wärmer, die Sonne verstrahlt ihr Licht. Frühlingsglück in Kriegszeiten – geht das? Ein Essay über zwiespältige Gefühle.















Link kopiert

Der Kollege kommt zurück von einem Termin im Landkreis, wo er Geflüchtete traf. Sie erzählen von dem Leid, der peinvollen Flucht, dem Stachel in der Seele, wenn sie an die Zurückgebliebenen denken. „Und ich bin da und muss als Reporter funktionieren, sachliche Fragen stellen, etwa nach dem Alter, und so weiter.“ Mir fällt keine richtige Antwort ein, also sage ich achselzuckend: „Das ist Teil unserer Arbeit.“ So leben Ärzte, so leben Polizisten und so leben eben auch Journalisten: Um ihre Arbeit gut zu machen, brauchen sie so etwas wie eine zweite Festplatte. Auf der einen spielt sich das Mitgefühl ab, auf der anderen funktionieren sie, wie es die Arbeit von ihnen verlangt. Läuft das Programm auf Festplatte zwei, muss das auf der ersten auch schon mal vorübergehend abgeschaltet werden.