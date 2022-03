Krieg in der Ukraine Selenskyi: „Wir kämpfen, dass wir Mitglieder Europas werden“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich per Videoschalte an das Europäische Parlament gewandt. „Wir kämpfen, dass wir Mitglieder Europas werden“, sagte Selenskyj in seiner Rede.