Krieg in der Ukraine: Tote und Verletzte durch Beschuss im Gebiet Cherson

Streit vor Gedenken Polen: Netanjahu würde bei Auschwitzgedenken nicht verhaftet

Israels Regierungschef wird per Haftbefehl gesucht. Polen will ihn trotzdem nicht festnehmen, sollte er am Gedenken an die Befreiung von Auschwitz teilnehmen. Doch Netanjahu will gar nicht kommen.