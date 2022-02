1 Kremlchef Wladimir Putin (r) mit Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Foto: Sergei Guneyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Nicht unabhängig prüfbaren Informationen einer NGO zufolge sollen belarussische Fallschirmjäger am frühen Morgen in die Ukraine fliegen.















Kiew/Minsk - Belarus könnte sich nach Spekulationen am Montagmorgen offiziell mit Soldaten in den Krieg Russland gegen die Ukraine einschalten.

Belarussische Fallschirmjäger sollen den Befehl bekommen haben, um 5.00 Uhr in die Ukraine zu fliegen, schreibt die ukrainischen Agentur Unian. Sie beruft sich dabei auf Informationen von Andrej Strischak von der Nichtregierungsorganisation Bysol (Belarus Solidarity Foundation), die sich für Betroffene von politischen Repressionen in Belarus einsetzt. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte nach Angaben von des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Sonntag versichert, nicht in den Krieg eingreifen zu wollen. Am Montagmorgen sollen an der belarussisch-ukrainischen Grenze Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung beginnen.