Krieg in der Ukraine: Putin: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Krieg in der Ukraine

1 Wladimir Putin sprach bei einem Wirtschaftsforum über Verhandlungen mit der Ukraine. (Archivbild) Foto: AFP/GAVRIIL GRIGOROV

Bei einem Wirtschaftsforum sprach der russische Präsident Wladimir Putin über Verhandlungen mit der Ukraine. Man habe sich Verhandlungen nie verweigert, sagt Putin. Zuvor hatte Moskau erklärt, die ukrainische Offensive bei Kursk mache Verhandlungen unmöglich.











Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. „Sind wir bereit, mit ihnen zu verhandeln? Wir haben uns nie geweigert“, sagte Putin am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. „Wenn es (in der Ukraine) den Wunsch nach Verhandlungen gibt, werden wir uns nicht verweigern.“

Zuvor hatte Moskau erklärt, dass der Einmarsch Kiews in die westrussische Region Kursk Verhandlungen unmöglich mache. Mit Blick auf den ukrainischen Vorstoß in Kursk sagte Putin nun: „Unsere Streitkräfte haben die Lage (in Kursk) stabilisiert und damit begonnen, (den Feind) allmählich aus unserem Gebiet zu verdrängen.“

Putin: Befreiung des Donbass als „wichtigstes Ziel“

Ziel des ukrainischen Vorstoßes sei es gewesen, Moskau zu „beunruhigen“ und seine Offensive in Schlüsselregionen zu stoppen, insbesondere im Donbass in der Ostukraine, sagte Putin. Dessen „Befreiung“ bezeichnete der Kremlchef als „unser wichtigstes Ziel“.