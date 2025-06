Krieg in der Ukraine: Odessa wird von russischen Kampfdrohnen angegriffen

1 Russische Kampfdrohnen treffen Odessa. (Archivbild) Foto: Andreas Stein/dpa

Erneut greifen russische Kampfdrohnen ukrainische Städte an. Dieses Mal steht die Hafenstadt Odessa im Mittelpunkt. Mehrere Menschen werden verletzt.











Kiew - Russische Kampfdrohnen haben in der Nacht die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. In der Stadt habe es eine Reihe von Explosionen gegeben, dazu seien in einigen Stadtteilen Brände ausgebrochen, berichteten die ukrainischen Medien sowie Bürgermeister Hennadi Truchanow. "Odessa, sei wachsam. Begebt euch an sichere Orte", schrieb Truchanow auf der Plattform Telegram.

Bei dem Angriff seien mindestens drei Menschen verletzt worden, berichtete Militärverwalter Oleh Kiper. Daneben seien Wohnhäuser und Fahrzeuge zerstört worden.

Die russischen Kampfdrohnen seien über dem Schwarzen Meer angeflogen, hieß es. Die Flugabwehr sei aktiv geworden. In den örtlichen Medien wurden nach einem Abflauen der Angriffe gegen Mitternacht erste Videos, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, von Bränden in der Stadt veröffentlicht.