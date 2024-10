Krieg in der Ukraine: Rotes Kreuz: Büro in Donezk bei russischem Angriff zerstört

1 Ein Büro des Roten Kreuzes soll bei einem Angriff zerstört worden sein. Foto: -/https://photonew.ukrinform.com/ Ukrinform/dpa

Russland überzieht die Ukraine weiterhin mit Angriffen. In der Region Donezk soll es nun das Büro einer Hilfsorganisation getroffen haben.











Kurachowe - Bei einem russischen Angriff in der Ostukraine ist nach Angaben des ukrainischen Roten Kreuzes ein Büro der Hilfsorganisation zerstört worden. Es habe sich in einem Kulturzentrum in der Stadt Kurachowe in der Region Donezk befunden, wie das Rote Kreuz mitteilte. Keiner der Mitarbeiter oder Freiwilligen sei verletzt worden. Die Organisation erklärte, man verurteile Angriffe auf zivile Objekte und humanitäre Organisationen.