1 Wo sonst getobt wird, hält die Schulgemeinschaft inne: die Mahnwache auf dem Pausenhof des Plochinger Gymnasiums.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt viele Kinder und Jugendliche. Am Gymnasium in Plochingen bringen die Schülerinnen und Schüler ihre Gefühle bei einer Mahnwache um Ausdruck.















Die Resonanz war überwältigend. Bei einer Mahnwache für den Frieden in der vergangenen Woche kamen zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Plochinger Gymnasiums auf dem Pausenhof zusammen. Vorgelesen wurden selbstverfasste Gedanken zu Krieg und Frieden, die nun in einem vor dem Lehrerzimmer ausgelegten Buch nachzulesen sind. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung mit John Lennons „Imagine“, einem Appell gegen Krieg, Habgier und Hunger in der Welt. An Aktualität hat Lennons Werk auch mehr als 50 Jahre nach der Veröffentlichung nichts verloren.