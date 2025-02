Krieg in der Ukraine: Kiew lockt junge Ukrainer mit Prämie zum Kriegsdienst

Krieg in der Ukraine

1 Da der Ukraine Soldaten an der Front fehlen, sollen nun junge Männer mit Prämien angeworben werden. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Der Ukraine fehlen Soldaten für die Verteidigung. Mit finanziellen Anreizen möchte Kiew deshalb von der Mobilisierung verschonte junge Männer zum Fronteinsatz bewegen.











Link kopiert

Kiew - Angesichts eines akuten Soldatenmangels will die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion auch junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren als Freiwillige rekrutieren - mit hohen Prämienzahlungen. Wer einen Einjahresvertrag mit den Streitkräften abschließe, erhalte eine Zahlung von einer Million Hrywnja (gut 23.200 Euro) und einen monatlichen Sold von 120.000 Hrywnja (knapp 2.900 Euro), teilte das Verteidigungsministerium mit. Nach Kriegsbeginn hatte Kiew ein Mobilisierungsgesetz erlassen, wonach Männer zwischen 25 und 60 Jahren wehrpflichtig sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in der Vergangenheit geweigert, das Wehrpflichtalter auf 18-Jährige zu senken. Die jüngeren Jahrgänge gelten als geburtenschwach. Dementsprechend würde ihr Einsatz an der Front radikale Auswirkungen auf die Zukunft des Landes haben, gab er zu bedenken.

Allerdings leidet die Ukraine schon seit längerer Zeit daran, nicht genug Soldaten an der Front zu haben. Nach massivem Druck, der vor allem von den USA ausgeübt worden sein soll, hat Kiew daher wohl nun das Wehrpflichtverbot mit der Freiwilligenregelung aufgeweicht.

Die eine Million Hrywnja bekommen die Freiwilligen dabei gestaffelt: Ein Fünftel gibt es bei der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung, 300.000 nach dem Durchlaufen der Grundausbildung und noch einmal 500.000 beim Ausscheiden.

Russland zahlt ebenfalls hohe Prämien, um den Nachschub an Soldaten für seinen Angriffskrieg zu sichern. Diese variieren von Region zu Region. In Moskau werden Freiwilligen so Soldzahlungen von umgerechnet über 50.000 Euro für das erste Kriegsjahr versprochen.