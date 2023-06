1 Der Alltag ist lebensgefährlich in der Ukraine, auch wenn das Militär sich zurückgezogen hat. Foto:

Vasyl ist nach Kamjanka in der Zentralukraine zurückgekehrt. Nach Kämpfen und russischer Besatzung ist es nur noch ein Ruinendorf und ein Minenfeld. Jeder Schritt abseits der Straße kann der Letzte sein.















Link kopiert

Vasyl blickt über seinen sonnenbeschienenen Garten. Bunte Holzkisten stehen in der Wiese, Bienenstöcke, es brummt und summt. Am Ende des Gartens folgen niedrige Büsche, wildes, hohes Gras. Der Panzer darin steht rostbraun im satten Grün. Ein ausgebrannter Koloss aus Stahl, seine Ketten haben sich gelöst. Hinter ihm ragt das Nachbarhaus auf. Oder besser gesagt, was davon übrig ist. Dunkle Fensterhöhlen glotzen hässlich zwischen weißen Ziegelsteinen auf die staubige Dorfstraße. Vom Dach sind nur noch Holzverstrebungen übrig. Vasyl drängt mit seiner Hand ein paar Bienen zurück, die um seinen Kopf schwirren. „Sie sind heute aufgeregt“, sagt er und geht in sein Haus.