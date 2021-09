1 Markus Grübel bei einer Wahlveranstaltung in Esslingen. Auch hier ging es unter anderem um Afghanistan. Foto: Ines Rudel

Der Bundestagsabgeordnete Markus Grübel war mehrfach in Afghanistan. Er kritisiert nicht die Mission, wohl aber der plötzliche Abzug.

Köngen - Mehr als sechseinhalbtausend Kilometer beträgt die Entfernung von Esslingen nach Kabul, doch die Welt ist ein Dorf geworden. Deshalb findet der Abzug der US-Armee sowie der Bundeswehr und etlicher anderer Armeen aus dem instabilen Land seinen Widerhall in Deutschland und auch im Kreis Esslingen. Markus Grübel, der sich im Wahlkreis Esslingen um das Bundestagsmandat der CDU bewirbt, ist in den vergangenen Jahren mehrfach in dem Land gewesen. Der Bundestagsabgeordnete ist Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit und war bis 2018 Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. In der Zehntscheuer in Köngen sprach er darüber, was falsch gelaufen ist und was künftig anders sein sollte.