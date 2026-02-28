1 US-Präsident Donald Trump. Foto: AFP/KENNY HOLSTON

Die USA hoffen, mit ihren Angriffen auf den Iran einen Umsturz herbeizuführen. Doch so einfach ist es laut dem Nahost-Experten Simon Wolfgang Fuchs nicht.











Die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an das iranische Volk, nach den israelisch-amerikanischen Angriffen die Führung ihres Landes abzulösen, ist einem Experten zufolge „im höchsten Maße unverantwortlich“.

Selbst wenn man weitere Atomanlagen bombardiere, bestimmte Führungspersönlichkeiten ausschalte und Zentren der Revolutionsgarden im Iran bombardiere, seien diese Kräfte noch längst nicht außer Gefecht gesetzt, sagte der Islamwissenschaftler Professor Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem der Deutschen Presse-Agentur. Um den Widerstand im Land weiter brutal niederzuschlagen, brauche man keine hoch entwickelten Interkontinentalraketen, sondern nur Handfeuerwaffen und eine gewisse Haltung, fügte er hinzu.

Trump hatte die Iraner in einer Videobotschaft zu den Angriffen aufgefordert, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Führung des Landes zu übernehmen. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung“, wandte er sich an das 90-Millionen-Volk. Erst vor einigen Wochen waren jedoch Proteste gegen die Staatsführung im Iran mit erbarmungsloser Gewalt niedergeschlagen worden. Menschenrechtsaktivisten zufolge kamen dabei viele Tausend Menschen ums Leben.