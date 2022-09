1 Ben Stiller wurde vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Ukraine Presidency

Weil sich die Schauspieler Ben Stiller und Sean Penn nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Seite der Ukraine gestellt haben, werden sie nun sanktioniert.















25 US-Bürger hat Russland auf eine Schwarze Liste gesetzt, darunter die Schauspieler Sean Penn und Ben Stiller. Den Betreffenden aus Politik, Kultur und Wirtschaft werde „als Antwort auf die ständig von der Biden-Administration ausgeweiteten Sanktionen gegen russische Bürger“ die Einreise nach Russland verwehrt, teilte das Ministerium am Montag in Moskau mit.

Stiller und Penn sind wegen ihres politischen Engagements auf der Liste gelandet. Die Schauspieler haben sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf der Seite Kiews positioniert. Beide Schauspieler wurden vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen und haben der Ukraine ihre Unterstützung ausgesprochen.

Stiller als UN-Sonderbotschafter in der Ukraine

Ben Stiller hatte im Juni dem ukrainischen Präsidenten in seiner Rolle als UN-Sonderbotschafter einen Solidaritätsbesuch in Kiew abgestattet. Mit Blick auf Selenskyjs Reden vor Publikum in unterschiedlichen Ländern sagte Stiller dem ukrainischen Präsidenten, es sei „wirklich inspirierend“, wie er „sein Land und die ganze Welt“ mobilisiere.

Neben den Schauspielern landeten auch mehrere Kongressabgeordnete und Firmenchefs auf der Liste. Als ranghöchste Politikerin wurde US-Handelsministerin Gina Raimondo neu mit einem Einreisebann belegt. Allerdings handelt es sich nur um eine Erweiterung der schon bestehenden Schwarzen Liste. Den US-Präsidenten Joe Biden hat Russland bereits im März sanktioniert.