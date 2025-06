Krieg: Bericht: Massiver russischer Angriff auf Ukraine im Gange

1 Die Ukraine wird in der Nacht erneut zum Ziel russischer Drohnenangriffe. Foto: Kirill Chubotin//Ukrinform/dpa

Der ukrainische Großangriff auf Russlands Bomberflotte hat den Kreml gedemütigt. Nun gibt es Meldungen über Attacken mit Drohnen und Marschflugkörpern in der Ukraine. Ist es die erwartete Vergeltung?











Kiew - Russland hat die Ukraine in der Nacht einem Medienbericht zufolge mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von Drohnenangriffen und Marschflugkörpern attackiert. Ziele seien die Hauptstadt Kiew sowie andere größere Städte und Regionen im äußersten Westen des Landes gewesen, meldete das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent". In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Luftwaffe warnte demnach, dass mehrere russische Bomber gestartet seien und wahrscheinlich bereits Marschflugkörper abgeschossen hätten.

Infolge der Angriffe seien in Kiew mehrere Feuer in Wohnhäusern ausgebrochen, auch andere zivile Infrastruktur sei in Flammen aufgegangen. Dem Bericht zufolge gab es laut Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens drei Verletzte. Der Militärverwaltung zufolge könne es im östlichen Teil Kiews zu Notstromausfällen kommen.

Unklar war zunächst, ob es sich um den erwarteten großangelegten Vergeltungsangriff Russlands nach dem ukrainischen Schlag gegen die russische Bomberflotte am vergangenen Wochenende handelt.