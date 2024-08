Kreuzung in Esslingen: So ist der Stand auf der Baustelle in der Schorndorfer Straße

So ist der Stand auf der Baustelle in der Schorndorfer Straße

Kreuzung in Esslingen

1 Die Arbeiter erneuern unter anderem den Asphalt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kreuzung Schorndorfer Straße/Plochinger Straße/Ulmer Straße in Oberesslingen wird derzeit neugestaltet. Bislang verlaufen die Arbeiten nach Plan. Mit der Großbaustelle sind jedoch nicht alle glücklich.











Link kopiert

Es ist 8.20 Uhr, mitten im Berufsverkehr in Oberesslingen. Von der Ulmer Straße kommend, beginnt kurz nach der Esso-Tankstelle die Baustelle im Kreuzungsbereich mit der Schorndorfer Straße und der Plochinger Straße. Die Fahrbahn wird einspurig. Hinter der Absperrung erneuern Arbeiter den Asphalt, bevor die Hitze des Tages einsetzt. Bei Tempo 30 bildet sich eine Kette von etwa zehn Autos, aber immerhin fließt der Verkehr. Über die Umleitung am Theodor-Heuss-Gymnasium vorbei dauert es rund fünf Minuten, mit zwei Ampeln und einem mobilen Blitzer auf dem Weg. Dann landet man wieder auf der Schorndorfer Straße in Richtung Schurwald.