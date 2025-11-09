Kreuzung in Esslingen: Krankenwagen kollidiert mit Mercedes

1 Ein Rettungswagen war in Esslingen in einen Unfall verwickelt (Symbolbild). Foto: Stephan Jansen/dpa

Auf einer Kreuzung in Esslingen stoßen am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Der beteiligte Rettungswagen war im Einsatz.











Ein Rettungswagen und ein Mercedes sind am Samstagnachmittag auf einer Kreuzung in Esslingen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Stelle, an der Ulmer Straße, Plochinger Straße und Schorndorfer Straße zusammentreffen.

Der 29-jährige Fahrer des Rettungsdienstes war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung gefahren, die 19-jährige Mercedes-Lenkerin hatte Grün – und fuhr auch los. Glücklicherweise wurde bei dem darauffolgenden Zusammenstoß niemand verletzt, heißt es in der Polizeimeldung.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Der Verkehr stockte während der Unfallaufnahme rund um die Kreuzung. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen