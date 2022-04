Kein Applaus für Teilzeit-Einschränkung an Esslinger Schulen

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich kein Freunde unter Lehrerinnen und Lehrern gemacht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ministerpräsident Winfried Kretschmann erntet für seinen Vorstoß, die Teilzeitarbeit bei Lehrkräften einzuschränken, auch im Kreis Esslingen herbe Kritik – von Lehrern, aber auch von der Vorsitzenden des Gesamtelternbeirats.















Es klingt wie „das hat uns gerade noch gefehlt“: Die Reaktion von Jörg Leihenseder, Schelztor-Rektor und Geschäftsführender Schulleiter der Esslinger Gymnasien, auf den Teilzeit-Vorstoß von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist so herb wie die einer Lehrergewerkschaft. „Dieser Vorschlag ist zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise hilfreich“, sagt der Oberstudiendirektor. Die Lehrkräfte ­seien am Limit nach zwei Jahren Pandemie, denen nun die Zusatzaufgabe der schulischen Integration geflüchteter ukrainischer Kinder folge.