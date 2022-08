Der Landesvater kümmert sich um die Körperpflege seiner Landeskinder. Ein Fall von politischer Überfürsorge – glossiert von Jan Sellner.















Er ist von Gestern. So was von. Nicht mal als Schimpfwort war er mehr in Gebrauch. Jetzt ist er zurück und stellt jeden Duschkopf in den Schatten: die Rede ist vom gewöhnlichen Waschlappen, auch Waschhandschuh genannt. Kein Geringerer als Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des High-Täch-Landes Baden-Württemberg, hat das gute Frottee-Stück jetzt aus dem hintersten Badezimmer-Ecke hervorgezogen und den Bürgerinnen und Bürgern als energiesparende Alternative zum Duschen ans Herz gelegt: „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, verkündete er unter dem Eindruck der Kostenexplosion beim Gas und der allgemeinen Energieknappheit. Eine Aussage, die sich gewaschen hat.