1 Die Impfpflicht gilt nur in Heimen und Krankenhäusern: Und das aber nur bis Jahresende. Foto: dpa/Marijan Murat

Das Land hebt den erneuten Impfnachweis für Beschäftigte in Krankenhäusern und Heimen auf. Aber dort regt sich heftiger Unmut über neue Maskenpflichten.















Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den vom Bund zur Verfügung gestellten Instrumentenkasten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als „dürftig“ bezeichnet. Er hätte sich vom neuen Infektionsschutzgesetz mehr gewünscht, um handlungsfähig in jeder Lage zu sein. Gleichwohl gab der Ministerpräsident am Dienstag vor der Landespresse weitgehend Entwarnung bei Corona: „Wir sind jetzt am Übergang von der Pandemie zur Endemie. Eine Überlastung des Gesundheitseinrichtungen ist nicht zu befürchten.“