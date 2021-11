Kreisverkehr in Altbach

1 Statt Kunst sollen jetzt erst einmal Stauden den Kreisel an der Brücke zieren. Foto: Philipp Braitinger

Um eine Verschönerung des Kreisverkehrs an der Esslinger Straße bemüht man sich in Altbach schon lange. Dass die Vorschläge aus einem Ideenwettbewerb nicht umgesetzt werden, hängt auch an Missverständnissen zwischen Gemeindeverwaltung und Landratsamt.















Altbach - Er ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Gemeinde. Am Kreisverkehr nahe des östlichen Altbacher Ortsausgangs in Richtung Plochingen und der großen Brücke zur B 10 fahren täglich Tausende Autos vorbei. Doch zuletzt war die Kreisverkehrsfläche kein Hingucker mehr. Gerne hätte die Gemeinde die Fläche aufgewertet. Aber das ist nicht so einfach.