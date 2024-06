Kreistagswahl in Esslingen

1 Jede Menge Stimmen waren bei der Kreistagswahl auszuzählen – und das dauerte seine Zeit Foto: Imago/Eibner

Bei der Esslinger Kreistagswahl ist der allgemeine Stimmungstrend erkennbar: Die Ampelparteien verlieren, CDU und AfD gewinnen Sitze hinzu.











Die Auszählung der Stimmen der Esslinger Kreistagswahl hat sich bis in den späten Montagnachmittag hingezogen, immerhin ist der Landkreis mit seinen 44 Städten und Gemeinden in insgesamt 13 Wahlkreise eingeteilt. In das Gesamtergebnis fließen ganze 485 einzelne Meldungen ein – und die waren schließlich gegen 17.30 Uhr beim Kreiswahlamt eingegangen.