Kreisstraße im Kreis Göppingen: Unfälle fordern mehrere Verletzte – Straße stundenlang voll gesperrt

5 Die Unfälle ereigneten sich am Montagvormittag auf der Kreisstraße 1424 bei Heiningen. Foto: SDMG

Zwei Autos stoßen auf einer Kreisstraße im Kreis Göppingen zusammen. Im daraus resultierendem Stau ereignet sich ein weiterer Unfall. Was bekannt ist.











Zu zwei schweren Unfällen ist es am Montagvormittag auf der Kreisstraße 1424 bei Heiningen (Kreis Göppingen) gekommen. Bei den Unfällen wurden drei Menschen verletzt. die Kreisstraße musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, war eine 85 Jahre alte Frau in ihrem Ford Focus gegen 11.45 Uhr von Jebenhausen in Richtung Heiningen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Seniorin in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lancia einer 58-Jährigen. Die beiden Fahrerinnen sowie ein 35 Jahre alter Beifahrer im Lancia wurden ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert.

Kreisstraße bis 14 Uhr voll gesperrt

Wegen des Unfalls und der Trümmerteile auf der gesamten Fahrbahn staute sich der Verkehr aus Richtung Heiningen. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer erkannte den Stau wohl zu spät und prallte in das Heck des VW einer 23-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen davorstehenden Traktor samt Anhänger geschoben.

Sowohl der Opel-Fahrer als auch die VW-Fahrerin kamen vorsorglich in eine Klinik. Am Opel und am VW entstand Totalschaden. Abschlepper bargen die vier total beschädigten Autos. Der Traktor bleib unbeschädigt, am Anhänger entstand rund 1000 Euro Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Kreisstraße zwischen Heiningen und Jebenhausen war bis 14 Uhr voll gesperrt.